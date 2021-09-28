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28 сентября 2021, 19:05

Замгубернатора опроверг слухи об уничтожении полумиллиона доз вакцины в Свердловской области

Вакцины

Вакцины якобы списывали из-за истечения срока годности. Фото: Галина Соловьёва

В телеграмм-каналах появилась информация о том, что в Свердловской области списывают 500 тысяч доз вакцин от коронавируса из-за истечения сроков годности. Власти региона опровергли эти слухи.

Опровергающее заявление сделал заместитель губернатора Павел Креков во время брифинга.

"Это, я бы так сказал, прямо невероятная версия. Можно ответить коротко: нет. Это очень большое преувеличение. У нас был один единственный случай, когда несколько десятков вакцин, по-моему месяца три назад, из-за отключения электричества в какой-то больнице утилизировали. С тех пор мы изменили систему хранения вакцин", - пояснил Павел Креков, отвечая на вопрос корреспондента "Областной газеты".

Он также добавил, что вакцин с ограниченным сроком годности - меньшинство. Также замгубернатора сообщил, что сегодня в регион прибыла новая партия вакцин от коронавируса - 100 тысяч доз. Поставка препаратов осуществляется еженедельно.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно здесь.

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