60% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходятся на пять городов

В Екатеринбурге более 58,3 тысячи заразившихся коронавирусом с начала пандемии. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 60% переболевших или блеющих COVID-19 приходится на пять муниципалитетов.

В них выявлено более 4 тысяч инфицированных. Среди городов-лидеров по числу заболевших:

Екатеринбург (58 305 перенёсших инфекцию или болеющих),

Нижний Тагил (10 049),

Первоуральск (6 555),

Каменск-Уральский и Каменский район (4 438),

Ревда (4 408).

Накануне стало известно о 518 заразившихся и 452 выздоровевших. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 138 тысячам. Это 3,2% от общего населения региона. Смертность от коронавируса растёт. 28 сентября был повторён антирекорд, поставленный 25 сентября, - зафиксировано 40 скончавшихся с коронавирусом за сутки.