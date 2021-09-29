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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 сентября 2021, 07:33

60% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходятся на пять городов

Люди в масках идут по городу

В Екатеринбурге более 58,3 тысячи заразившихся коронавирусом с начала пандемии. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 60% переболевших или блеющих COVID-19 приходится на пять муниципалитетов.

В них выявлено более 4 тысяч инфицированных. Среди городов-лидеров по числу заболевших:

  • Екатеринбург (58 305 перенёсших инфекцию или болеющих),
  • Нижний Тагил (10 049), 
  • Первоуральск (6 555),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (4 438),
  • Ревда (4 408).

Накануне стало известно о 518 заразившихся и 452 выздоровевших. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 138 тысячам. Это 3,2% от общего населения региона. Смертность от коронавируса растёт. 28 сентября был повторён антирекорд, поставленный 25 сентября, - зафиксировано 40 скончавшихся с коронавирусом за сутки.

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Областная газета Свердловской области

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