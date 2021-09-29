На промышленных предприятиях Свердловской области сотрудников будут массово прививать от коронавируса

Вакцинация сотрудников может носить добровольно-принудительный характер. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области снизились темпы вакцинации от коронавируса. Власти региона планируют массово прививать сотрудников промышленных предприятий региона.

Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков во время брифинга.

"В самое ближайшее время мы обратимся ко всем руководителям крупных промышленных предприятий для того, чтобы нам всем вместе простимулировать людей вакцинироваться. Мы сторонники того, чтобы прибегать к обязательной вакцинации в крайних ситуациях. Я не могу исключить, что такие ситуации не наступят, но всё-таки фактор убеждения пока главенствует", - заявил Павел Креков.

Он также добавил, что в целом темпы вакцинации в регионе снизились, но последние несколько дней фиксируется рост количества прививающихся.

Напомним, накануне в регион доставили 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно здесь.