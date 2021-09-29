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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 сентября 2021, 13:48

За сутки на Среднем Урале подтвердили 522 случая ковида

Люди в масках

Всего в регионе с болезнью удалось справится 127 541 пациенту. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области лабораторно подтверждено 522 новых случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 138 403 инфицированных.

Из свердловских больниц за прошедшие 24 часа выписались по выздоровлению 463 человека. Всего в регионе с болезнью удалось справиться 127 541 пациенту. Сейчас на лечении остаются 4 615 свердловчан.

При этом количество жертв коронавирусной инфекции за день увеличилось на 41 человека - это новый антирекорд. В целом с марта 2020 года на Среднем Урале число летальных исходов среди пациентов, подхвативших ковид, составило 6 247.

Напомним, 28 сентября в Свердловской области зафиксировали 518 новых случаев COVID-19.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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