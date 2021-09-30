Более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в 7 свердловских городах

На 29 сентября коронавирусную инфекцию подхватили 10 070 тагильчан. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемостью коронавирусом в муниципалитетах региона. В Нижнем Тагиле число инфицированных ковидом людей за всё время пандемии перевалило за 10 тысяч.

Согласно данным надзорного ведомства, на 29 сентября коронавирусную инфекцию подхватили 10 070 тагильчан. Это второй результат среди муниципалитетов региона с наибольшим числом заражённых. Больше только в Екатеринбурге, где за всё время зарегистрировано 58 378 случаев ковида.

В пятёрку лидеров областного антирейтинга также попали Первоуральск с 6 594 случаями, Ревда с 4 448 инфицированными и Каменск-Уральский и Каменский район с 4 460 зафиксированными случаями.

Далее идут:

Берёзовский (3 137 заболевших);

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 970);

Реж (2 773);

В других свердловских муниципалитетах менее 2,5 тысячи заразившихся. Например, в Камышлове и Камышловском районе - 2 459, в Верхней Пышме - 2 323.

Всего на Среднем Урале подтверждено 138 403 случая COVID-19, из которых 522 - за 29 сентября.