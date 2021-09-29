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29 сентября 2021, 17:51

В Нижнем Тагиле среди привитых от коронавируса разыгрывают билеты в театр и на базу отдыха

Медсестра ставит укол

Можно привиться в больнице или мобильном пунтке. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле объявили розыгрыш призов среди привитых от коронавируса. Вакцинированный может получить билеты в городские учреждения культуры и спорта.

Еженедельно организаторы будут выбирать десять победителей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В качестве призов тагильчане смогут получить: билеты в цирк, драматический театр, филармонию, ФОК "Президентский", базу отдыха "Спартак", тренажерные залы, а также сертификаты на походы выходного дня.

1 октября определят первых победителей среди тех, кто привился от COVID-19 с 25 сентября до 1 октября. Для участия в розыгрыше достаточно поставить первый компонент.

Вакцинация проходит в медицинских учреждениях города и в мобильных пунктах, с графиком работы которых можно ознакомиться здесь.

Напомним, сейчас проходитвсероссийский розыгрыш денежных средств среди привитых от коронавируса россиян. Всего планируют разыграть 1 000 призов по 100 тыс. рублей. Первые 500 призов уже отправились победителям.

В Екатеринбурге за прививку от COVID-19 выдавали билеты в кино, цирк и зоопарк.

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