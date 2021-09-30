В Свердловской области выбрали лучших медсестёр

Медсёсты выполняли тестовые задания по основным аспектам медицинской профилактики и практические. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Лучшая медсестра в Свердловской области Гузель Нуртдинова работает в Центре здоровья Серовской городской больницы. Она победила в ежегодном областном конкурсе профмастерства "Славим человека труда!".

Второе место заняла медсестра Центра здоровья Красноуфимской районной больницы Юлия Токарева, третье – медсестра поликлиники Артинской ЦРБ Татьяна Бузмакова.

Конкурс проходил в Свердловском областном медколледже. Медсёсты выполняли тестовые задания по основным аспектам медицинской профилактики и практические: выявляли факторы риска развития неинфекционных заболеваний, обучали свердловчан правилам оказания первой помощи при остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, острой сердечной недостаточности. Также они проводили диспансеризацию взрослых. Победившие медсёстры справились с этим лучше всех.

"Выбор этих специалистов не случаен. В настоящее время проводится реабилитация и диспансеризация жителей региона, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Огромная роль в этом возлагается на медицинских сестер", – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова замминистра здравоохранения региоона Ирены Базите.

Напомним, что 2021-й год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.

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