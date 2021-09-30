С 1 октября у москвичей с ОРВИ будут проверять наличие антигена к COVID-19

Введение новых правил с 1 октября связано с подъёмом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в столице. Фото: Павел Ворожцов

С завтрашнего дня в Москве вводят обязательное экспресс-тестирование для пациентов с признаками ОРВИ. У них будут проверять наличие антигена (вещества, которое помогает вырабатывать антитела) к коронавирусу.

Введение новых правил с 1 октября связано с подъёмом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в столице. Экспресс-тест выполняется за 10-20 минут. Положительный результат будет считаться подтверждённым случаем заболевания. Пациент сразу должен уйти на самоизоляцию, у проживающих с ним лиц возьмут такие же анализы. Заболевшему сразу определят схему лечения и выдадут лекарственные препараты, пояснили в оперштабе Москвы.

Отмечается, что вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.

"В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учётом их высокой эффективности и в условиях подъёма заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Новые правила начнут действовать с 1 октября", - передаёт ТАСС слова замглавы Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой.