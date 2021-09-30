Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 сентября 2021, 13:58

Свердловская область вторые сутки подряд обновляет рекорд по смертности от COVID-19

Врач в защитном костюме в лаборатории

Летальность от коронавируса на 30 сентября составила 8,2%. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале зафиксирован новый суточный максимум по смертности от коронавирусной инфекции. За последние 24 часа зафиксирована смерть 43 свердловчан с COVID-19.

Заразились 526 человек. Летальность от коронавируса на 30 сентября составила 8,2%. Всего с начала пандемии скончались 6,3 тысячи свердловчан с коронавирусной инфекцией.

Рекорд по смертности Свердловская область обновляет вторые сутки подряд. Вчера стало известно о 41 скончавшемся, а 25 и 28 сентября - о 40 погибших ковид-пациентах.

В целом по России зафиксировано ещё 867 летальных исходов, с начала пандемии - скончались 207 255 россиян.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.09.2021, 17:42 / Общество
Военная прокуратура добилась восстановления подачи тепла в 18 многоквартирных домах Екатеринбурга
30.09.2021, 17:12 / Общество
Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме
30.09.2021, 16:44 / Общество
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний" после инцидента с ребёнком-инвалидом
30.09.2021, 15:39 / Общество
СК опубликовал первую книгу о расследовании убийства царской семьи
30.09.2021, 15:26 / Общество
В Екатеринбурге в 2021-м году произошло в три раза больше природных пожаров, чем в прошлом году