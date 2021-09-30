Свердловская область вторые сутки подряд обновляет рекорд по смертности от COVID-19

На Среднем Урале зафиксирован новый суточный максимум по смертности от коронавирусной инфекции. За последние 24 часа зафиксирована смерть 43 свердловчан с COVID-19.
Заразились 526 человек. Летальность от коронавируса на 30 сентября составила 8,2%. Всего с начала пандемии скончались 6,3 тысячи свердловчан с коронавирусной инфекцией.
Рекорд по смертности Свердловская область обновляет вторые сутки подряд. Вчера стало известно о 41 скончавшемся, а 25 и 28 сентября - о 40 погибших ковид-пациентах.
В целом по России зафиксировано ещё 867 летальных исходов, с начала пандемии - скончались 207 255 россиян.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале