За сутки на Среднем Урале подтвердили 526 случаев коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии почти 128 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 526 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 30 сентября. Регион занял седьмую строчку среди других субъектов РФ по суточной заболеваемости. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 139 тысячам.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии почти 128 тысяч свердловчан, в том числе 475 - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 702 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+173), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 138 929", - сообщили в свердловском оперштабе.

На Среднем Урале скончались уже 6,3 тысячи свердловчан с подтверждённым COVID-19. За последние сутки зафиксирована смерть 43 человек - установлен новый антирекорд в регионе.

Накануне сообщалось о 522 заболевших ковидом и 463 выздоровевших.

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