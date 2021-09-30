«Я – паровоз, который уже не сбить с рельс»: как после потери ноги в 52 года стать мастером спорта

К концу этого года Андрей Товченников полностью восстановится после травмы спины и вновь встанет на протез. Фото: Галина Соловьёва

В 50 лет Андрей Товченников из Екатеринбурга потерял ногу. А уже через полтора года он стал чемпионом России по спортивному ориентированию для людей с особенностями и получил повышение на работе. О своих трудностях и достижениях мужчина рассказал на встрече в рамках месячника пенсионера в Свердловской областной библиотеке имени В.Г. Белинского, а потом лично встретился с журналистами «ОГ», чтобы поделиться подробностями этой истории.

Боль

– Я по часам помню дни до ампутации ноги, – говорит Андрей Товченников, выворачивая руль своего автомобиля и нажимая на рычаг ручного управления.

Мы едем с чемпионата Екатеринбурга по спортивному ориентированию (трейлО) среди инвалидов и людей без инвалидности, где Андрей занял первое место.

– Это был 2019 год, – продолжает он свою историю. – 26 января, в четверг, я был на работе. Заболела передняя часть правой голени: ноет, как будто судорогой сводит. До субботы терпел, но ночью нога разболелась адски. Это была такая боль, что я начал молиться.

Спать в этот день Андрей практически не мог. В воскресенье нога была уже холодная, мраморного цвета, тогда он и обратился к врачам. В Городской клинической больнице №40 поставили диагноз – тромбоз. 30 января провели операцию по удалению тромба, но шанс сохранить ногу был невелик: лишь пять процентов на успех. Через час после операции вернулась та же страшная боль, нога потемнела, опухла. Врачи просили Андрея терпеть, ведь теоретически кровь могла найти обходные пути и восстановить кровоснабжение конечности.

– В понедельник я просто вызвал врачей и сказал: «Режьте», – спокойно вспоминает собеседник, глядя на дорогу. – Чем я мотивировался? Можно было жить, но с болью. Я решил, что не смогу так, я хочу быть полноценным человеком, пусть и без ноги. У меня живы родители, за которых я беспокоюсь, у меня есть дети, о которых я забочусь, я должен ходить на работу. Жить с болью – это неправильно.

На следующий день, 31 января, у Андрея ампутировали правую ногу чуть выше колена.

– Человеческий мозг так устроен, что ты всегда уверен, что попадёшь в эти пять процентов, что ты счастливчик, – говорит мужчина. – И пока ты не очнёшься без ноги, думаешь, что всё это был лишь сон.

Первые пять дней

- В первый день я учился привыкать к самому себе разрезанному, - продолжает будничным голосом Андрей Товченников. - Я лежал в постели, пытался поднять бедро и не мог. Казалось, что к ноге привязали тонну. Понадобился, наверное, час, чтобы я привык, что ноги нет, расслабился и смог ей двигать.

На второй день он попросил привезти к нему в палату ноутбук принтер, бумагу, рабочие дневники. За две недели до ампутации ноги Андрей устроился на новую должность - начальником отдела капитального строительства в крупном энергетическом холдинге. Как только оборудование было доставлено, он сразу вернулся к своим профессиональным обязанностям. На третий день заказал в интернете ручное управление на автомобиль, костыли, коляску.

- Тогда у меня появились чёткие ориентиры будущего: я знал сроки, когда реабилитируюсь, поднимусь на ноги и пойду на протезе. Я задал себе установку, что всё хорошо сложится. На пятый день с друзьями я уже смеялся и обсуждал, куда делась моя правая нога. Ведь врачи, наверное, просто свалили её в общую кучу, увезли и сожгли. И так было жалко - это же была моя нога! - смеётся Андрей. - В марте в день выписки у меня было праздничное настроение. Я выехал на коляске из больницы и почувствовал такую свободу! Я могу передвигаться, меня уже не ограничить ничем! Я снова встал на рельсы, я - паровоз, который уже не сбить с этих рельс!

Мир беспощаден

Дома всё оказалось немного труднее. Современные квартиры не приспособлены для людей с особенностями: узкие дверные проёмы, проходы между мебелью, коридор, ванная комната - всё это стало новым испытанием для человека без ноги. Тогда Андрей начал создавать новое пространство. Пришлось купить новую квартиру с лифтом в подземный паркинг для лёгкого доступа к машине. В квартире - расширить проёмы, понизить раковину, организовать удобный рабочий стол, установить многофункциональную кровать. Загородный дом точно также обустраивает под себя нового: пандусы, проезды, перила.

Но если в доме можно обустроить безопасное пространство, то к миру за пределами своей квартиры придётся адаптироваться. Даже такой современный город, как Екатеринбург, не всегда отвечает потребностям человека с особенностями.

- Мир беспощаден: большинство организаций, магазинов для тебя недоступны, - говорит Андрей. - И самое главное - мир ещё и циничен. Парковочные места для инвалидов занимают девушки на мерседесах. Но и я раньше сам был таким. При этом есть совершенно иные примеры, когда люди помогают заправить машину или перейти труднодоступные дороги.

Андрей не стал надолго затягивать период адаптации и уже 15 марта вернулся на костылях на свою работу на завод. Там пришлось доказывать, что с одной ногой он может делать всё, что и на двух. Это удалось, и в сентябре его повысили до должности управляющего инвестиционно-строительной деятельностью и перевели в головной офис.

- Всё, что касается адаптации, у меня шло очень быстро, - рассказывает Андрей. - На тот момент я развёлся с женой и начал жить один, поэтому другого варианта просто не было: нужно было сразу со всем справляться самому. Тогда моей главной целью было сохранить всё, что я имею: работу, отношения с сыном, помощь родителям. Близкие ещё не были готовы к такому новому мне, не понимали, как со мной общаться. А мне важно было до них донести, что я остался точно такой же, ничего не изменилось. Не хотелось жалости, а слышать фразу "всё будет хорошо" было просто больно. Лучше, когда люди оказывали адресную помощь в мою сторону, например, привозили какие-то вещи, приходили в гости, звонили - это важно. Тогда и понимаешь, что ты не один.

Со своим на тот момент трёхлетним сыном Пашей оказалось всё проще: Андрей сказал, что нога болела, её отрезали, зато скоро у него будет новая, железная. Теперь мальчик везде говорит, что его папа - робот. А железная нога у Андрея действительно появилась всего лишь через семь месяцев после ампутации. На протезе он начал проводить по 14 часов в сутки: ходил на работу, в спортзал, танцевал, ездил к друзьям на вечеринки.

Но, несмотря на все свои успехи, боевой настрой и поддержку близких, чтобы самому себе сказать слова, что всё будет хорошо, Андрею понадобилось полтора года.

- Самое сложное - это принятие, что ты останешься таким навсегда, - объясняет он. - Когда руки, ноги, голова есть, очень просто себя ценить. Но в новом состоянии нужно найти стимул, ради чего жить и ставить цели. Для меня это были родители и маленький сын. А небольшие задачи нужно расценивать как успех. Например, первый поход в ванну без ноги для меня был большим достижением.

Шанс стать выдающимся

– Когда становится трудно, надо чем-то заняться, отвлечься от внутренних проблем и переживаний. Я выбрал спортивное ориентирование. Мне нужно было оказаться среди таких же, как я, чтобы почерпнуть от них силы, и в этом спорте я нашёл своих единомышленников, – говорит Андрей, проезжая на инвалидной коляске по дорожкам, усыпанным осенними листьями.

Он только что прошёл свою дистанцию на екатеринбургском чемпионате по спортивному ориентированию, где показал лучший результат среди всех участников. Заниматься мужчина начал в январе 2020 года и через девять месяцев стал мастером спорта России. Но после этих достижений Андрей Товченников серьёзно болел. Прошлой осенью он перенёс ковид, потом лёгочное кровотечение и перелом шести позвонков. Но несколько месяцев спустя он уже выиграл чемпионат России.

– Андрей очень активно и быстро включился в работу, – рассказывает тренер сборной команды Свердловской области по трейлО Ольга Корчагина. – На чемпионатах России он показывает стабильно хороший результат, уже этой весной попал в сборную страны, так что вскоре будет выступать на международных соревнованиях.

Из-за травмы позвоночника Андрей Товченников весь 2021 год передвигается на коляске. Он проходит восстановление на тренажёрах и планирует к Новому году вновь встать на протез. Ещё собирается выиграть чемпионат мира по трейлО и заняться паралимпийским видом спорта – стрельбой.

– Когда я остался без ноги, то внезапно осознал, что чем больше у человека особенностей, тем больше возможностей стать выдающейся личностью! – говорит Андрей. – Я всю жизнь мечтал стать чемпионом России, мастером спорта, и именно сейчас мои шансы достигнуть этого возросли в разы. Люди перестают стремиться к чему-то из-за проблем со здоровьем или возраста. Но, когда дети выросли, чем заниматься-то? Идите к вершинам! Люди в 70 лет поднимаются на Эверест, и они навсегда останутся в истории. А достижения могут быть и маленькими, как первый шаг на костылях после месяца, проведённого в больничной палате.

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Чтобы освоить ручное управление на машине Андрею понадобилось всего 15 минут. Фото: Ирина Гильфанова

По словам Андрея Товченникова, спортивное ориентирование хорошо тренирует мозги, а тренироваться в этом виде спорта можно даже по интернету. Фото: Ирина Гильфанова

«Жизнь – это каток, тяжёлая, неповоротливая машина. Нужно всегда идти на шаг впереди него. Есть шанс упасть, но подняться нужно быстро, иначе – раздавит», – сказал Андрей Товченников на встрече в библиотеке им. В.Г. Белинского. Фото: Галина Соловьёва

На фото на коляске в центре – Андрей Товченников, слева – тренер сборной команды Свердловской области по трейлО Ольга Корчагина. Фото: Ирина Гильфанова

Опубликовано в №182 от 01.10.2021