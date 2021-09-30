Бывшая медсестра, вытаскивавшая раненых с поля боя, в свои 100 лет каждый день ходит по 4 километра

1 октября – Международный день пожилого человека. И это повод не только лишний раз проявить о них заботу, но и вдохновиться их примером. Например, наши ветераны Великой Отечественной, пройдя через нечеловеческие испытания, даже в преклонном возрасте поражают своим оптимизмом, силой духа, жизнелюбием.
Жителей Екатеринбурга Николая Спиридоновича Власова и Елизавету Григорьевну Смоленцеву объединяет одна общая веха: были призваны в Красную Армию в грозном 1941 году. Один после курсов радистов попал в разведывательный батальон, прошёл всю войну и встретил Победу в Германии. Другая была отправлена в госпиталь в Читу лечить раненых, потом в Монголию, участвовала в войне с Японией.
В этом году, 1 мая, у Елизаветы Смоленцевой был юбилей, ей исполнилось 100 лет. Вопреки возрасту, она много ходит пешком.
– Хожу с палками, – говорит она, – Каждый день встаю в пять утра и выхожу на школьный стадион, прохожу по нему десять кругов. Это – 4 километра. Раньше и по вечерам ходила. А как же без прогулок, так и слечь можно.
А Николай Власов, вернувшись этим летом из Москвы с парада Победы, переболел ковидом, в 24-й больнице лежал на вентиляции лёгких, тем не менее сейчас, в свои 98 лет, чувствует себя бодро, чем многих удивляет.
– Был в Белоруссии, тамошний гид всё спрашивал меня: «Расскажи, что за секрет, откуда жизненная энергия?» Да нет никакого секрета, – смеётся ветеран. – Я ем абсолютно всё, могу немного выпить, могу работу любую по дому делать. У меня отец прожил до 90 лет, в крестьянской семье у родителей нас было 13 детей. А секрет, наверное, один – просто жить.
- Опубликовано в №182 от 01.10.2021 под заголовком «Секрет жизнелюбия»