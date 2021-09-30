Михаил Мишустин и Татьяна Голикова заявили о сложной ситуации с коронавирусом в России

По словам Татьяны Голиково, в России начинается "сложный период" борьбы с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой из-за сильного роста числа новых пациентов. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила слова председателя Правительства, сказав, что в России начинается "сложный период".

Михаил Мишустин высказался о ситуации с ковидом на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с инфекцией.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

В связи с этим Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на закупку медикаментов для пациентов с COVID-19 в регионах. По словам Мишустина, это позволит обеспечить лекарствами около 1,5 млн человек.

Чуть позже на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна Голикова сказала, что в стране наступает "сложный период".

"У нас подъём заболеваемости коронавирусом. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", - сказала вице-премьер.

К слову, сегодня, 30 сентября, стало известно, что Псковская область вновь вводит коронавирусные ограничения. В частности, губернатор Михаил Ведерников предложил запретить проведение массовых мероприятий, занятий в секциях и кружках, а также обязать гостиницы и санатории требовать от гостей справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов при заселении, говорится на сайте администрации Псковской области.

Отметим, что за последние сутки в России выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. Такое число заболевших не выявляли с конца июля. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 511 026.