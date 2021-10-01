В Екатеринбурге 58,5 тысячи заболевших COVID-19, в Нижнем Тагиле 10 тысяч: данные по городам

В столице Урала болеют или переболели коронавирусом 58,5 тысячи человек или 3,9% населения. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных приближается к 139 тысячам. 42% случаев приходится на Екатеринбург.

В столице Урала болеют или переболели коронавирусом 58,5 тысячи человек или 3,9% населения. В тройку городов-лидеров входят также Нижний Тагил (10 107 инфицированных или 2,8% населения) и Первоуральск (6 638 или 5,3%). В других свердловских городах выявлено менее 5 тысяч заразившихся с начала пандемии.

Напомним, что накануне стало известно о 526 новых случаях COVID-19, а также о 475 выздоровевших. Свердловская область вторые сутки подряд обновила рекорд по смертности от коронавируса - 30 сентября сообщалось о 43 скончавшихся за 24 часа.

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