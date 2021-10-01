На Среднем Урале за сутки зафиксировали 533 случая COVID-19

Из больниц региона по выздоровлению выписался ещё 481 человек, переболевший ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа в Свердловской области подтвердили 533 новых пациента с диагнозом "коронавирус". При этом из больниц региона по выздоровлению выписался ещё 481 человек, переболевший ковидом.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса на Среднем Урале составляет 139 462. Побороть инфекцию на сегодняшний день смогли 128 497 жителей Свердловской области. Сейчас на лечении остаются 4 635 уральцев.

Также в регионе подтвердили ещё 40 смертей пациентов, у которых был выявлен COVID-19. За всё время пандемии опасная болезнь унесла жизни 6 330 человек. Напомним, предыдущие двое суток в Свердловской области устанавливались антирекорды по смертности от ковида. 29 сентября был зафиксирован 41 летальный исход, а 30 сентября - 43.

Напомним, вчера на Среднем Урале подтвердили 526 новых случаев заболевания коронавирусом.

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