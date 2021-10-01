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1 октября 2021, 13:31

В России установлен абсолютный антирекорд по смертности от ковида

Реанимация

Опасная болезнь унесла жизни уже 208 142 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

Количество жертв коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки на 887, что является новым антирекордом за всё время пандемии. Опасная болезнь унесла жизни уже 208 142 россиянина.

Коронавирус за последние сутки выявили у 24 522 россиян. Общее количество случаев заражения COVID-19 в стране на 1 октября составляет 7 535 548.

В Москве за минувшие 24 часа подтверждено 3 993 новых пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 2 281 пациент, а в Свердловской области - 533. Отметим, что Средний Урал находится на седьмой строчке в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью ковидом.

Справиться с коронавирусной инфекцией смогли ещё 19 955 россиян. За всё время пандемии победить COVID-19 удалось 6 692 722 жителям страны.

Напомним, сутками ранее в России выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. Показатели суточной смертности от коронавируса в стране ставят новые антирекорды последние несколько дней - 29 сентября сообщалось о 857 скончавшихся, а 30 сентября было зафиксировано 867 летальных исходов.

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