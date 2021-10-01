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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 октября 2021, 14:07

В УрФУ готовятся отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

УрФУ

В УрФУ с начала года зарегистрировано 147 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) рассматривает вопрос об отмене всех массовых мероприятий в вузе. Это связано с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса.

Об этом сообщается в Тelegram-канале университета.

"В УрФУ с начала года зарегистрировано 147 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, из них 91 студент. На дистанте сейчас 34 академические группы и два класса вузовского лицея (СУНЦ УрФУ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники медсанчасти университета готовы ставить по 500 прививок в неделю, однако лист ожидания на вакцинацию от коронавируса пуст.

Напомним, вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой из-за большого роста числа новых пациентов. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила слова председателя правительства, сказав, что в России начинается "сложный период".

Добавим, что в России уже четвёртый день подряд устанавливается суточный антирекорд по смертности от ковида. Заболеваемость в Свердловской области и по всей стране последнюю неделю также неуклонно растёт.

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Областная газета Свердловской области

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