Евгений Куйвашев наградил главврача свердловского Центра медицинских катастроф знаком отличия

Виктор Попов возглавляет свердловский Центра медицинских катастроф с момента его организации. Фото: Александр Зайцев

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении главврача свердловского Центра медицинских катастроф Виктора Попова. Он удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Как сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, врач удостоен награды за особые заслуги в сфере здравоохранения региона.

Напомним, что Центр медицины катастроф появился в Свердловской области в сентября 1993 года. С первого дня работы его возглавляет Виктор Попов. Центр занимается экстренной специализированной медицинской помощью населению региона. Врачи имеют квалификацию спасателей, поэтому они работают на местах ЧС. Для работы используют также санитарную авиацию.