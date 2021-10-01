Павел Креков рассказал, как будут наказывать за игнорирование обязательной вакцинации на Среднем Урале

Павел Креков заявил, что текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе характеризуется как "очень тревожная". Фото: Алексей Куниов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе характеризуется как "очень тревожная". Также он пояснил, как будет организована обязательна вакцинация для отдельных групп населения.

Павел Креков отметил, что введение обязательной вакцинации для отдельных категорий лиц на территории Среднего Урала планировалось уже давно.

"Ряд объективных обстоятельств характеризует нынешнюю ситуацию как "очень тревожную". Сейчас больше чем когда-либо пациентов именно госпитализированных, и болезнь у большинства протекает тяжелее. В связи с этим растёт и количество погибших. Это нас вынуждает ввести подобные меры", - заявил замгубернатора в ходе брифинга оперштаба по борьбе с ковидом в регионе.

Отметим, что обязательной вакцинации, согласно постановлению главного санврача Свердловской области, подлежат те, кто работает в сферах образования, обслуживания, а также госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления. Требования не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к профилактической прививке.

По словам Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений. Если в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря, сотрудник не поставит компонент вакцины, то руководитель должен будет либо отстранить сотрудника от работы, либо перевести его на дистант. Если работодатель этого не делает, то он подвергается административным санкциям и штрафу. При повторном нарушении дело может быть доведено до отстранения руководителя.

Также замгубернатора отметил, каких показателей вакцинации регион планирует добиться к концу года.

"Сейчас у нас есть 600 тыс. доз вакцины. Нам нужно привить около 1 млн 300 тыс. человек. Рассчитываем, что к 1 декабря нам удастся выйти на 60% эффективную привитость. Это значит, что у 60% населения региона должны быть прививки, которые поставлены не раньше чем за шесть месяцев", - пояснил Павел Креков.

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