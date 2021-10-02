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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 октября 2021, 13:36

В России впервые с июля за сутки коронавирус выявили у более 25 тысяч жителей

Человек в маске на велосипеде

Масочный режим продолжат действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 25 219 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 560 767 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 4 032 человека. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболело 539 жителей.

Из больниц выписались уже 6 710 574 россиянина, из которых 17 852 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 886 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 209 028 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 24 522 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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