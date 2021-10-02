В России впервые с июля за сутки коронавирус выявили у более 25 тысяч жителей

Масочный режим продолжат действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 25 219 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 560 767 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 4 032 человека. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболело 539 жителей.

Из больниц выписались уже 6 710 574 россиянина, из которых 17 852 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 886 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 209 028 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 24 522 новых пациентов.