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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 октября 2021, 12:35

Михаил Мурашко о регистрации "Спутника V" в ВОЗ: "На сегодняшний день все барьеры сняты"

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко посетил Женеву для встречи с генеральным директором ВОЗ. Фото: Алексей Кунилов

Министра здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. По итогам встречи он сказал, что все барьеры на пути регистрации "Спутника V" в ВОЗ устранены.

Он также сказал, что позиция России по поводу продвижения и регистрации "Спутника V" была услышана, а все вопросы были сняты. Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", - цитирует министра агентство.

Михаил Мурашко пояснил, что компания, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ осталось подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг и начнётся процедура рассмотра.

В своём Twitter генеральный директор ВОЗ поблагодарил российского министра за визит и назвал их встречу конструктивной.

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