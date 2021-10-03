За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 535 жителей

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 535 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 140 536 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 456 человек.

Днём ранее в регионе выявили 539 заболевших коронавирусом, что было новым суточным максимумом с начала пандемии.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 октября можно здесь.

В пятницу главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений.

Если в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря, сотрудник не поставит компонент вакцины, то руководитель должен будет либо отстранить сотрудника от работы, либо перевести его на дистант.

Чтобы обезопасить население региона от заражения, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от коронавируса, либо переболевшие. Зоны безопасности будут действовать в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах.