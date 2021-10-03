В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 25 769 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 586 536 случаев заражения COVID-19.
Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 4 294 человека. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболело 535 жителей.
Из больниц выписались уже 6 725 965 россиян, из которых 15 391 выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 890 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 209 918 человек.
Отметим, что днём ранее в России впервые с июля зарегистрировали более 25 тысяч новых пациентов.
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