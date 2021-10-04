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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 октября 2021, 13:52

В Свердловской области за сутки выявили 534 случая коронавируса

коронавирус

На лечении остаются свыше 4,7 тысячи ковид-пациентов. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки на Среднем Урале зафиксировали 534 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 141 070.

Из них 129 879 человек выписались из больниц, в том числе 441 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 4,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 739 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+117), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Режа, Сухого Лога и других муниципалитетов.

За сутки зарегистрировано 43 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стал 6 461 свердловчанин, информирует региональный оперштаб.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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