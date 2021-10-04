В Свердловской области за сутки выявили 534 случая коронавируса

За сутки на Среднем Урале зафиксировали 534 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 141 070.
Из них 129 879 человек выписались из больниц, в том числе 441 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 4,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 739 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+117), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Режа, Сухого Лога и других муниципалитетов.
За сутки зарегистрировано 43 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стал 6 461 свердловчанин, информирует региональный оперштаб.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале