Число случаев COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 59 тысяч

4 октября в Екатеринбурге стало известно о 117 заболевших. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. Общее число подхвативших COVID-19 в регионе достигло 141 070.

В Екатеринбурге с начала пандемии лабораторно подтвердили 59 059 случаев заражения. Далее в региональном антирейтинге муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью идут Нижний Тагил (10 283 ковид-пациента) и Первоуральск (6 779). В пятёрку также входят Каменск-Уральский и Каменский район (4 599) и Ревда (4 515), сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что с начала пандемии из больниц были выписаны 129 879 человек. На лечении остаются свыше 4,7 тысячи пациентов с коронавирусом. Жертвой вируса за всё время стал 6 461 свердловчанин.

По данным федерального оперштаба, Средний Урал занимает пятое место российского рейтинга по заболеваемости. Впереди стоят Москва (1 650 649 случаев), Санкт-Петербург (630 153), Московская и Нижегородская области - (455 358 и 172 000 соответственно). Свердловскую область догоняет Ростовская, за всё время там было выявлено 140 650 ковид-пациентов.