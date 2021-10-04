Для лечение пациентов с COVID-19 на дому Свердловская область получит 264 миллиона рублей

Эти деньги пойдут на лекарства для тех, кто лечится дома. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России выделило регионам дополнительные средства на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Свердловская область получит 264 миллиона рублей.

Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Бесплатными лекарствами будут обеспечивать тех пациентов, которые проходят лечение дома. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты должны выдаваться по рецепту лечащего врача.

Всего выделят более 5,1 млрд рублей. Свердловская область из них получит 264 млн 033 тыс. 700 рублей. Деньги выделят из резервного фонда Правительства.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Свердловской области не простая. За сутки на Среднем Урале зафиксировали 534 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 141 070.

В пятницу главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению.

Чтобы обезопасить население региона от заражения, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от коронавируса, либо переболевшие. Зоны безопасности будут действовать в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах.