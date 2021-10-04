В Свердловской области планируют удвоить число вакцинированных от COVID-19 за два месяца

По данным Роспотребнадзора, среди заболевших коронавирусом 61,1 процента активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Может, и в автобусах пора вводить qr-код? Фото: Галина Соловьёва

5 октября на Среднем Урале вступает в силу постановление управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области №5–24/1 от 1.10.2021 об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей. Если же сотрудник отказывается от вакцинации, руководитель организации обязан отстранить его от работы или перевести на дистант. «ОГ» разбиралась, чем это продиктовано, насколько законно, чем обернётся для экономики и как обстоит с вакцинацией в других странах.

От первого лица В связи с введением обязательной вакцинации в Москве вопрос о её законности был задан Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на прямой линии.

на прямой линии. «Я в своё время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения».

В то же время глава государства подчеркнул, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.

Вакцинация или локдаун

Как прокомментировал решение Роспотребнадзора в Инстаграме губернатор Свердловской области ЕвгенийКуйвашев, из-за тяжёлой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе необходимо вводить либо обязательную вакцинацию, либо локдаун.

– Каждый день открываю сводку – опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки. Все уже сбились со счёта, какая сейчас волна – третья? Или уже четвёртая? Снова болеют все вокруг: кто-то по второму кругу, а кто-то говорит, что и по третьему, – добавил глава региона.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, увеличивается не только заболеваемость, но и число людей, госпитализированных с коронавирусом и погибших от этой инфекции. При этом чаще всего болеют работающие граждане – 32,4 процента, среди них наиболее высокие показатели у сотрудников в офисах, банках, госслужащих, а также сферы услуг и образования, следует из постановленияРоспотребнадзора.

Именно работники данных сфер вошли в число граждан, обязанных вакцинироваться против коронавируса. До 1 ноября они должны поставить прививку или её первый компонент (в случае двухкомпонентной вакцины) и до 1 декабря – второй компонент. Обязательная вакцинация не распространяется на лиц, имеющих медицинский отвод: они продолжат трудиться на своём рабочем месте с соблюдением всех мер эпидемической безопасности: ношение маски, соблюдение дистанции, измерение температуры. Чтобы предотвратить очереди, в области откроют дополнительные пункты вакцинации, а также организуют выездные бригады в учреждения с большим количеством людей, нуждающихся в вакцинации.

– За вакцинацию отвечают руководители учреждений, в ряде случаев – подразделений, – пояснил Павел Креков на брифинге о мерах по противодействию COVID-19. – Если в течение этого времени сотрудники не вакцинировались от COVID-19, то руководитель обязан отстранить работника от деятельности либо перевести на дистант. Если работодатель этого не делает, то подвергается административному наказанию в виде штрафа. В случае если и это не привело к желаемым изменениям, то могут последовать серьёзные санкции, связанные с отстранением от руководящей деятельности.

Величина штрафа для свердловских организаций пока неизвестна. Но, к примеру, в Москве, где обязательная вакцинация отдельных категорий граждан введена с 15 июня, компанию могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч до миллиона рублей. Отслеживать выполнение постановления будет Роспотребнадзор и органы правительства Свердловской области.

Павел Креков добавил, что в Свердловской области планируют привить в ближайшие два месяца около 1,3 миллиона человек. Это позволит уже к 1 декабря выйти на 60-процентную привитость населения. При этом за всё время на Среднем Урале от коронавируса полностью вакцинировалось более 1,12 миллиона человек, что составляет 26,2 процента всего населения региона, или 33,5 процента взрослого населения. То есть в ближайшие несколько недель в области собираются привить больше граждан, чем за всё время проведения этой процедуры.

Известно, недостатка в дозах препарата против COVID-19 в регионе быть не должно. На данный момент в области имеется около 600 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт», «Спутник V» и «КовиВак» – выбор препарата, как и ранее, остаётся за человеком.

Важно не потеснить добровольцев Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Себя я отношу к прививочникам. Коронавирусом я переболела, причём, достаточно тяжело, но от необратимого развития процесса в лёгких меня спасла прививка против другой инфекции. Поэтому всем своим родным и знакомым я советую привиться. Разъяснительная работа, убеждение очень важны. Все сотрудники моего аппарата добровольно, без всякого принуждения с моей стороны уже давно поставили прививку, а некоторые прошли и ревакцинацию. Конечно, мне бы хотелось, чтобы массовая вакцинация у нас проходила добровольно, чтобы власти использовали не кнут, а пряник. В качестве последнего возможны какие­-то преференции тем, кто сделал прививку: допустим, билеты на бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры, музеев, театров, а возможно, и дополнительно оплачиваемый день к отпуску, отгул, а также подарки в пунктах вакцинации. Думаю, всё это при желании можно организовать. С другой стороны, всем нам надо помнить, что право на жизнь – важнейшее из прав человека. Защищать это право необходимо. С этой точки зрения обязательная вакцинация отдельных групп населения, наиболее подверженных риску заразиться, оправданна. Многие демократические страны пошли по этому пути. Хотела бы обратить внимание ещё на одну сторону проблемы. Тех, кто сегодня добровольно записывается на прививку, приглашают не на следующий день. Важно, чтобы работники, которые будут получать прививку в рамках обязательной вакцинации, не потеснили всех остальных. Организация кампании должна быть безупречной. Кстати, недавно я привилась и от гриппа. И всем советую это сделать.

Правовой аспект

Самый насущный вопрос: на каком основании руководитель может отстранить от работы сотрудников, отказавшихся прививаться от COVID-19.

Разъяснения на этот счёт глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков дал на видеоконференции ещё летом нынешнего года, когда обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан вводили в Москве, Московской, Ленинградской, Тверской и Сахалинской областях.

По его словам, Трудовой кодекс предусматривает отстранение работника от выполнения рабочих обязанностей в случае, если он нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты. Согласно Федеральному закону №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

Прививка против коронавирусной инфекции внесена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Эти самые эпидпоказания определяет санитарный врач региона. И если он принял решение об обязательной вакцинации, отказ поставить прививку влечёт отстранение от работы. Распространяется это жёсткое правило не на всех людей, а лишь на тех, чья работа включена в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утверждённом постановлением № 825 Правительства РФ от 15 июля 1999 года.

В Свердловской области в список включены несколько категорий

Работники сферы образования.

Работники в сфере услуг:

на объектах торговли;

клиентских подразделений финансовых организаций;

общепита;

транспорта общественного пользования;

такси;

организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

гостиничных услуг;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг;

театров и кинотеатров, концертных залов;

спортивных сооружений и фитнес-школ.

Государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти и местного самоуправления.

Но есть другое мнение

– В принципе, профсоюзы выступают за расширение вакцинации среди населения в целом, – говорит главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикматов. – Но не могу не отметить, что главный санитарный врач нашего региона несколько превысил свои полномочия. В частности, он не имел права давать работодателям предписание отстранять от работы не привитых работников. Такое предписание возможно лишь в отношении инфицированных работников. Кстати, его коллега из Москвы такой ошибки не допустил: он ограничился рекомендациями.

Рэстам Бикматов также отметил, что перечень работников, которые подлежат обязательной вакцинации в Свердловской области, расширен без законных на то оснований. В утверждённом российским правительством перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, нет ни водителей, ни работников сферы обслуживания, ни многих других сфер деятельности. И если власти хотят обезопасить всех тех, кто особо рискует заразиться коронавирусом, то им следует внести поправки в законы, постановления и прочие правовые акты.

– Пока же постановление главного санитарного врача Свердловской области нарушает трудовые права граждан, – отметил Рэстам Бикматов. – И если работники к нам обратятся, мы будем их защищать. Прецеденты в регионе уже имеются.

– Действительно, к нам обратились сотрудники МРСК, на которых руководители оказывали давление, требуя привиться, – подтверждает председатель Электропрофсоюза Лев Куминов. – Но в ходе переговоров проблему удалось решить.

Свободно от ковида

В связи с постановлением Роспотребнадзора Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области создать в регионе зоны, свободные от COVID-19.

– Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать, – написал у себя в Инстаграме Евгений Куйвашев.

Кроме этого, ковид-free зонами станут концертные и выставочные залы, музеи, санатории, базы отдыха, бассейны, тренажёрные залы – в скором времени правительство разработает полный перечень таких зон. Посещать эти места можно будет только с QR-кодом, подтверждающим наличие антител к коронавирусу из-за вакцинации или перенесённого заболевания. Вскоре для свердловчан запустят специальную прямую линию, куда можно будет обратиться, если QR-код долго не приходит. Но каким образом будет организован доступ в свободные зоны, пока неясно.

– Эти зоны мы будем запускать не за один день, потому что необходимо создать технические возможности. Скорее всего, все зоны откроем к концу года, – пояснил Павел Креков.

Мнение Олег ЛУТОХИН, директор Музея Бориса Ельцина: – Принудительная вакцинация сотрудников – это не то, что нам бы подошло как институции, но наши юристы уже начали разрабатывать нормативно­правовые документы по этому поводу. Что касается входа посетителей по QR­кодам: технологически мы к этому готовы, потому что с момента открытия Ельцин Центра к нам приходят люди с билетами с QR­кодами. Но всё же нам бы не хотелось ограничивать доступ в музей. Иван ЗАЙЧЕНКО, владелец крупной сети ресторанов, депутат Заксобрания Свердловской области: – Для бизнеса это опасная ситуация. В Москве уже вводили вход в рестораны по QR­кодам, и это был кошмар: до 80 процентов выручки упало. Эту меру быстро отменили, потому что рестораторы взяли на себя обязательство вакцинировать всех сотрудников. И сейчас мы бы хотели сделать так же, чтобы в заведениях, где персонал вакцинирован от коронавируса, не вводили QR­коды. Иначе это убьёт индустрию. Удар будет похлеще, чем в локдаун: заведения останутся без посетителей как минимум на тот период, пока люди ставят вакцину и ждут QR­код.

Вакцинация в других странах В мировом рейтинге стран по количеству привитых от коронавируса людей Россия занимает срединное положение: до мировых лидеров нам ещё далеко, но и от стран с самым низким процентом привитых мы давно оторвались. К примеру, Португалия занимает первое место среди ведущих стран – там вакцинировалось 85,28 процента населения. В тройку входят также Объединённые Арабские Эмираты и Катар, где привито около 80 процентов граждан. Наименьшее число вакцинированных граждан в некоторых странах Африки и Азии, например, в Конго 0,04 процента населения привились от COVID­19, в Афганистане – 1,08 процента, в Армении – 4,8 процента. В Европе лидируют Франция (67,8 процента), Дания (75,1 процента) и Норвегия (66,8 процента). Россия на их фоне выглядит не очень, меньше нас Румыния – 28,3 процента, Албания – 27,6 процента, Беларусь – 16 процентов, Украина – 13,9 процента. Факты – вещь упрямая Александр СОЛОВЬЁВ, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики: – Когда проанализируешь ситуацию, которая складывается в разных странах, становится очевидно: там, где изначально ориентировались на уровень вакцинации в районе 80 процентов, нагрузка на здравоохранение заметно снизилась. Обязательная вакцинация вводилась и вводится во многих странах Европы: Германия, Франция, Италия, Испания. Глава Португалии вообще заявил, что атаку коронавируса он воспринимает как войну. И там привито свыше 80 процентов граждан. Да, новые заражения происходят и в этих странах, в том числе и разновидностью вируса дельта, но тяжёлых пациентов очень мало, а летальных случаев единицы. Те же страны, где решили жить с вирусом, ситуация откровенно плохая. В Великобритании, где целенаправленно прививали только граждан из группы риска – пожилых, хронически больных, сейчас одно из худших положений по коронавирусу. В России уровень вакцинации в целом не достигает и 30 процентов. Поэтому больницы переполнены, реанимации тоже. Коронавирус распространяется беспрепятственно. Масочный режим нарушается, дезинфекция помещений не проводится. А ведь сейчас гуляет агрессивный дельта­вирус. Он требует уже более жестких мер защиты: ношения респираторов, обязательной вентиляции помещений, использование гепафильтров для очищения воздуха. У нас ходят на работу с симптомами простуды. А они мало чем отличаются от симптомов коронавируса. Если вы чихаете, у вас саднит горло, течёт из носа, оставайтесь дома и вызывайте врача. Самому идти в поликлинику не надо. Пока едете в транспорте, сидите у кабинета врача, успеете заразить множество людей. И руководители должны следить, в каком состоянии приходят на работу сотрудники. Если простуженные – отправлять домой. Мы пока лишь смутно представляем себе отдалённые последствия коронавируса для тех, кто им переболел . Даже после болезни в лёгкой форме фиксируется ухудшение памяти, быстрая утомляемость. После более тяжёлой – тромбозы, диабет, нарушения сердечно­сосудистой системы. Ухудшается деятельность почек и уже есть прогнозы, что на семь процентов увеличится потребность в гемодиализе.

Опубликовано в №184. от 05.10.2021 под заголовком «Нужен ли прививочный рекорд?»