В Историческом сквере Екатеринбурга 5 октября можно проверить здоровье

Также в Историческом сквере разместят фельдшерско-акушерский пункт. Фото: Павел Ворожцов

5 октября в Екатеринбурге пройдёт профилактическая акция "Город здоровья". В Историческом сквере развернут мобильные медицинские пункты, где можно будет сделать флюорографию, подобрать очки и посетить кардиолога.

Пройти медосмотр можно будет с 14:00 до 18:00, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Цель акции - выявить хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития на ранней стадии.

В сквере разместят флюорограф, мобильные комплексы диагностики, офтальмологии и фельдшерско-акушерский пункт. Посетители смогут снять электрокардиографию, проверить зрение и измерить внутриглазное давление, при необходимости подобрать очки.

В ФАПе можно привиться от коронавируса или гриппа, а также получить консультации терапевта, кардиолога, онколога-маммолога. В кардиологическом кабинете измерят артериальное давление, пульс и уровень кислорода в крови, а также проведут мастер-класс "Знай своё давление".

Специалисты и волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа проведут мастер-классы по северной ходьбе, оказанию первой помощи (сердечно-легочная реанимация), кардиозарядке.