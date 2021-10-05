Кабмин РФ разработал меры по борьбе с COVID-19 без введения локдауна

Правительство рекомендовало ежедневно публиковать данные о количестве вакцинированного взрослого населения. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство России разработало меры по борьбе с COVID-19. Они не предполагают введения локдауна.

Предложения кабмина на сегодняшнем совещании с Президентом РФ озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, представленные меры "предполагают этапность в зависимости от ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учётом заключений и решений главных санитарных врачей регионов, а в отдельных случаях – главного санврача России".

Кабмин рекомендует:

вводить ограничительные меры при росте заболеваемости в регионах с предоставлением мер федеральной поддержки малому и среднему бизнесу;

свободные от COVID-19 регионы поощрять спецгрантами;

сократить время тестирования на коронавирус до 24 часов;

на массовые мероприятия допускать только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённой болезни;

ежедневно публиковать данные о количестве вакцинированного взрослого населения;

стимулировать граждан к вакцинации от коронавируса – проводить розыгрыши призов и подарков, говорится в Telegram-канале Правительства.

В ходе своего выступления вице-премьер также сообщила, что на сегодняшний день первым компонентом привито 47,4 млн человек. Полностью вакцинацию завершили – 42,2 млн россиян. Повторно и после болезни вакцинировано – 1,9 млн граждан, передаёт ТАСС.

На том же совещании Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в каждом регионе вакцин от COVID-19 хватит ещё на два месяца.