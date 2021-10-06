В роддоме ГКБ №40 Екатеринбурга начали принимать беременных с COVID-19

Беременных без COVID-19 будут лечить в роддоме ГКБ 14 Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге роддом городской клинической больницы №40 начал принимать беременных, заболевших коронавирусом. Госпитализация возможна на любом сроке беременности.

Всего для будущих мам развёрнуто 90 инфекционных коек, рассказали в пресс-службе ГКБ №40.

"Госпитализироваться можно при наличии направления от участкового врача поликлиники по месту жительства или по направлению врача скорой помощи. Главное условие - подтверждённый ПЦР-анализ на ковид", - говорится в сообщении. Свердловчанок без диагноза будут лечить в роддоме ГКБ 14 Екатеринбурга.

Отмечается, что после перепрофилирования отделения хирургии 40-й горбольницы женщин до срока 22 недели беременности с COVID-19 будут направлять туда.

Состояние госпитализированных родственники смогут узнать ежедневно с 14:00 до 15:00 по номерам +7(343) 297-98-56 (акушерское обсервационное отделение №1) и +7(343) 297-98-55 (акушерское отделение патологии беременности №2).

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области прививочная кампания против коронавируса распространяется и на беременных. В регионе вакцинировались уже 35 женщин. Подробнее об этом читайте тут.