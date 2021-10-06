60% заболевших коронавирусом приходится на пять городов Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Более 4,5 тысячи инфицированных COVID-19 выявлено в пяти муниципалитетах.
На них и приходится 60% от числа всех заразивщихся в регионе, а оно составляет уже 141,5 тысячи. Половина случаев выявлена всего в двух городах - Екатеринбурге (59 172 заразивщихся с начала пандемии) и Нижнем Тагиле (10 375).
Среди городов-лидеров также:
- Первоуральск (6 801),
- Каменск-Уральский и Каменский район (4 607),
- Ревда (4 520).
Напомним, что накануне стало известно о 526 заразившихся коронавирусом и 461 выписавшемся. Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 130 тысяч свердловчан. Скончались 6,5 тысячи ковид-пациентов с подверждённым диагнозом.
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