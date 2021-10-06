Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 октября 2021, 07:47

60% заболевших коронавирусом приходится на пять городов Свердловской области

Люди в масках в общественном транспорте

Половина случаев выявлена всего в двух городах - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Более 4,5 тысячи инфицированных COVID-19 выявлено в пяти муниципалитетах.

На них и приходится 60% от числа всех заразивщихся в регионе, а оно составляет уже 141,5 тысячи. Половина случаев выявлена всего в двух городах - Екатеринбурге (59 172 заразивщихся с начала пандемии) и Нижнем Тагиле (10 375).

Среди городов-лидеров также:

  • Первоуральск (6 801),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (4 607),
  • Ревда (4 520).

Напомним, что накануне стало известно о 526 заразившихся коронавирусом и 461 выписавшемся. Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 130 тысяч свердловчан. Скончались 6,5 тысячи ковид-пациентов с подверждённым диагнозом.

Читайте также:

В Свердловской области планируют удвоить число вакцинированных от COVID-19 за два месяца.

Главный свердловский санврач подписал постановление об обязательной вакцинации против COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.10.2021, 10:30 / Общество
В Екатеринбурге после смерти школьницы объявили охоту на ​зацеперов
06.10.2021, 09:29 / Общество
В роддоме ГКБ №40 Екатеринбурга начали принимать беременных с COVID-19
06.10.2021, 08:17 / Общество
На сказочный ледовый город в Екатеринбурге выделят 24 миллиона: каким он будет
06.10.2021, 07:47 / Общество
60% заболевших коронавирусом приходится на пять городов Свердловской области
05.10.2021, 21:47 / Политика
Олег Чемезов назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области