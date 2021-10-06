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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 октября 2021, 11:44

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пошла на спад

Девушка лечится от насморка

В Екатеринбурге наблюдается ситуация, аналогичная той, что и в области. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую неделю ОРВИ подхватил 43 871 свердловчанин. Это на 5,9% ниже уровня прошлой недели, однако по-прежнему выше эпидпорога – на 70,7%.

Больше половины простудившихся – дети. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей 0–2 лет, далее – дети 3–6 лет, на третьем месте дети 7–14 лет.

В Екатеринбурге наблюдается ситуация, аналогичная той, что и в области. За неделю выявлено 22 738 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 3,2%, но выше уровня эпидпорога на 42%.

Неблагополучными по ОРВИ названы ГО Староуткинск и Богданович. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, там уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более.

При этом отметим, что заболеваемость внебольничными пневмониями в столице Урала и в регионе в целом растёт. За семь дней в Свердловской области поставлено 2,5 тысячи таких предварительных диагнозов. Это на 6,9% выше уровня прошлой недели. На Екатеринбург пришлось 1002 случая, что выше результатов предыдущей недели на 3,3%. Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями названы Нижнесергинский МР, ГО Первоуральск, ГО Нижняя Салда, Волчанский ГО, ГО Карпинск, Байкаловский МР, ГО Дегтярск, МО г. Среднеуральск и Сысертский ГО.

Напомним, что до 15 октября на Среднем Урале работает горячая линия по ОРВИ и гриппу. Телефоны здесь.

Областная газета Свердловской области

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