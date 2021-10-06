Поражение лёгких у Иннокентия Шеремета за неделю увеличилось до 75%

Иннокентия Шеремета госпитализировали на прошлой недели с поражением лёгких в 35%. Фото: Павел Ворожцов

Телеведущего Иннокентия Шеремета неделю назад госпитализировали в больницу в Екатеринбурге. За это время у него поражение лёгких увеличилось с 35% до 75%.

Он рассказал корреспонденту "Областной газеты", что такой результат компьютерная томография показала в понедельник. Вирусная пневмония перешла в бактериальную.

"А неделю назад всё начиналось с 35%. Врачи продолжают обнадёживать: теперь будем лечить новыми антибиотиками", - сообщил Иннокентий Шеремет.

Он также добавил, что у него сильная слабость и пониженная температура – 35,4 °C, но ничего не болит.

Напомним, Иннокентия Шеремета госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн на прошлой неделе. Коронавирусом телеведущего заразил один из сотрудников Телевизионного агентства Урала (ТАУ). Вместе с ним инфекцию подхватила ещё треть коллектива. Некоторые сотрудники просто простудились.

Из-за этого ТАУ перешло полностью на дистанционный формат работы и выпускает новости из дома. Иннокентий Шеремет отметил, что если заболеют ещё 1–2 сотрудника, то работу придётся на время приостановить.