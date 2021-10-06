В России впервые за сутки из-за коронавируса умерло более 900 человек

Сейчас коронавирус снова активизировался. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 25 133 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 662 560 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 589 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболел 531 житель.

Из больниц выписались уже 6 778 900 россиян, из которых 19 841 человек выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 929 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 212 625 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 25 110 новых пациентов.