За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 531 жителя

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 531 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело более 421 тысячи жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 473 человека.

Днём ранее в регионе выявили 526 заболевших коронавирусом. Рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале был зафиксирован 2 октября - тогда выявили 539 новых пациентов.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 октября можно здесь.

1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающих услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений.

Чтобы обезопасить население региона от заражения, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от коронавируса, либо переболевшие. Зоны безопасности будут действовать в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах.