В Реже за сутки коронавирусом заразилось больше жителей, чем в Екатеринбурге

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 142 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 531 человек заболел COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Реже, город обошёл столицу Урала. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1.Реж - 3091 (+93)
2. Екатеринбург - 59 250 (+78),
3. Ревда - 4572 (+52),
4. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 650 (+43),
5. Первоуральск - 6 839 (+38),
6. Артёмовский - 1390 (+32),
7. Нижний Тагил - 10 404 (+29),
8.Красноуфимск и Красноуфимский район - 3 106 (+20)
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20-ти заболевших за сутки.
Напомним, суточный максимум с начала пандемии был выявлен 2 октября августа. Тогда в области зарегистрировали 539 случаев.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 октября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале