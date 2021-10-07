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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 октября 2021, 09:00

В Реже за сутки коронавирусом заразилось больше жителей, чем в Екатеринбурге

Мужчина в маске

В Екатеринбурге проживает в 40 раз больше людей, чем в Реже.Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 142 тысяч заболевших. 

За предыдущие сутки в Свердловской области 531 человек заболел COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Реже, город обошёл столицу Урала. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1.Реж - 3091 (+93)

2. Екатеринбург - 59 250 (+78),

3. Ревда - 4572 (+52),

4. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 650 (+43),

5. Первоуральск - 6 839 (+38), 

6. Артёмовский - 1390 (+32),

7. Нижний Тагил - 10 404 (+29),

8.Красноуфимск и Красноуфимский район - 3 106 (+20)

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20-ти заболевших за сутки.

Напомним, суточный максимум с начала пандемии был выявлен 2 октября августа. Тогда в области зарегистрировали 539 случаев

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 октября можно ознакомиться здесь

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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