В Свердловской области за сутки подтвердили 539 случаев коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 131 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 539 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 7 октября. Регион занял восьмую строчку среди других субъектов РФ по суточной заболеваемости. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 142 666.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 131 тысячи свердловчан. Состояние 839 госпитализированных пациентов оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+158), Артёмовского, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Туринского ГО.

Накануне стало известно о 531 заразившемся и 473 выписавшихся за сутки.

На Среднем Урале скончались уже 6 593 свердловчанина с подтверждённым COVID-19. За сутки зафиксирована смерть 45 ковид-пациентов.

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