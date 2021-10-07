В России выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала 2021 года

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 382 943 человека. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала 2021 года. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 690 110.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 5 000 ковид-пациентов (5 404 - максимум с июля). Свердловская область с 539 случаями коронавируса занимает восьмую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,8 миллиона россиян. Скончались 213,5 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 924 человек с коронавирусом, в том числе 45 свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 195 млн тестов на коронавирус, в том числе 550 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 382 943 человека.

Накануне стало известно о 25 133 новых случаях COVID-19. Напомним, что более 27,5 тысячи заразившихся за сутки россиян было выявлено 31 декабря 2020 года.