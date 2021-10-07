Летальность от коронавируса на Среднем Урале составляет 4,6%

В Свердловской области за сутки зафиксировали смерть 45 ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 7 октября составляет 8,3%.
Сегодня в официальную статистику по заболевшим попали ещё 539 свердловчан.
Накануне Средний Урал повторил антирекорд, поставленный 3 октября, по числу смертей от COVID за сутки. Было зафиксировано 46 летальных исходов.
По данным свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале выявлено 142 666 человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Скончались с начала пандемии 6 593 ковид-пациента, что составляет 4,6% от общего числа инфицированных.
В России скончались ещё 924 человека с подтверждённым диагнозом. Всего с начала пандемии - 213,5 тысячи россиян. Летальность от коронавируса в стране сегодня составляет 3,3%, с начала пандемии - 2,7%.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале