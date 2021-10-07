Летальность от коронавируса на Среднем Урале составляет 4,6%

С начала пандемии скончались 6,6 тысячи свердловчан с подтверждённым коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки зафиксировали смерть 45 ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 7 октября составляет 8,3%.

Сегодня в официальную статистику по заболевшим попали ещё 539 свердловчан.

Накануне Средний Урал повторил антирекорд, поставленный 3 октября, по числу смертей от COVID за сутки. Было зафиксировано 46 летальных исходов.

По данным свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале выявлено 142 666 человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Скончались с начала пандемии 6 593 ковид-пациента, что составляет 4,6% от общего числа инфицированных.

В России скончались ещё 924 человека с подтверждённым диагнозом. Всего с начала пандемии - 213,5 тысячи россиян. Летальность от коронавируса в стране сегодня составляет 3,3%, с начала пандемии - 2,7%.