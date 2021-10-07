Почему в Реже за сутки COVID-19 заразилось больше людей, чем в других свердловских муниципалитетах?

В Реже в среднем заболевает около 50 человек в сутки. Фото: Галина Соловьева

В Реже за сутки коронавирусом заразилось 93 человека, сообщило 6 октября управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области. Это больше, чем в Екатеринбурге и других городах региона.

Скачок заболеваемости COVID-19 наблюдается на всём Среднем Урале. Согласно данным Роспотребнадзона, в десяти муниципалитетах (включая Режевской городской округ) инфицированность превышает среднеобластной показатель в 1,5 раза и более.

– Во-первых, значительная часть населения Режа ездит на работу в Екатеринбург, где риск заразиться выше, – объясняет причины резкого скачка заболеваемости главный врач Режевской центральной районной больницы Александр Язвенко. – Во-вторых, диагностика коронавируса сейчас на высоком уровне: у каждого пациента с температурой мы берём мазки, что позволяет практически в 100 процентах случаев выявлять ковид.

По словам Александра Язвенко, увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией в Реже наблюдалось и в сентябре. При этом, если на прошлой неделе прирост инфицированных пациентов составлял 20–30 процентов, то на этой – всего 8 процентов. А в среднем в муниципалитете фиксируется около 50 случаев заражения COVID-19 в сутки.

– Пока волна заболеваемости продолжается, – объясняет главврач. – Необходимо наблюдать за ситуацией ещё пару недель, и если рост количества заболевших замедлится и прекратится, тогда мы сможем сказать, что вышли на плато.

Как и ранее, подавляющая часть заболевших лечится амбулаторно, но госпитализированных пациентов в Реже стало значительно больше, чем в предыдущие волны. Их направляют в стационары Артёмовского, где коек пока хватает. При этом, по оценке Александра Язвенко, среди инфицированных большинство составляют люди 40–50 лет. В группе риска также оказывается и молодёжь из-за того, что вирус усиливается и мутирует. А тяжёлое течение болезни и летальный исход в основном случаются с людьми, не прошедшими вакцинацию против COVID-19.

Всего на Среднем Урале на 6 октября зафиксирован 531 случай заболевания COVID-19. Из них в Екатеринбурге – 78, в Ревде – 52, Каменске-Уральском и Каменском районах – 43, в Первоуральске – 38, в Артёмовском – 32, в Нижнем Тагиле – 29. В остальных муниципалитетах выявлено 20 и менее заболевших граждан.

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Опубликовано в №187 от 08.10.2021