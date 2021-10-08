Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 131 тысячи свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Более 1,5 тысячи инфицированных COVID-19 с начала пандемии выявили в 16 муниципалитетах.

В городах-лидерах насчитывается от 1,5 тысячи до 59,4 тысячи переболевших и болеющих ковид. Санврачи называют:

Екатеринбург (59 408),

Нижний Тагил (10 471),

Первоуральск (6 880),

Каменск-Уральский и Каменский район (4 681),

Ревда (4 606),

Берёзовский (3 315),

Красноуфимск и Красноуфимский район (3 121),

Реж (3 091),

Камышлов и Камышловский район (2 591),

Верхняя Пышма (2 365),

Богданович (1 891),

Нижнесергинский район (1 848),

Сухой Лог (1 808),

Алапаевск и Алапаевский район (1 681),

Качканар (1 581),

Серов (1 525).

Накануне стало известно о 539 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 142 666. Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 131 тысячи свердловчан.

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