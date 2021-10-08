Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Более 1,5 тысячи инфицированных COVID-19 с начала пандемии выявили в 16 муниципалитетах.
В городах-лидерах насчитывается от 1,5 тысячи до 59,4 тысячи переболевших и болеющих ковид. Санврачи называют:
- Екатеринбург (59 408),
- Нижний Тагил (10 471),
- Первоуральск (6 880),
- Каменск-Уральский и Каменский район (4 681),
- Ревда (4 606),
- Берёзовский (3 315),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (3 121),
- Реж (3 091),
- Камышлов и Камышловский район (2 591),
- Верхняя Пышма (2 365),
- Богданович (1 891),
- Нижнесергинский район (1 848),
- Сухой Лог (1 808),
- Алапаевск и Алапаевский район (1 681),
- Качканар (1 581),
- Серов (1 525).
Накануне стало известно о 539 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 142 666. Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 131 тысячи свердловчан.
Читайте также:
Почему в Реже за сутки COVID-19 заразилось больше людей, чем в других свердловских муниципалитетах?
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале