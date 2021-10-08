Коронавирус в России подтвердили ещё у 27 246 человек

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 819 796 жителей страны, в том числе 20 566 – за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 27 246 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 7 717 356 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве – 4 595. Свердловская область находится на восьмой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 546 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 819 796 жителей страны, в том числе 20 566 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 214 485 россиян. За последние сутки зафиксировано 936 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 195,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 586 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 409 109 человек.