Более 30 новых ковид-пациентов за сутки выявили в 6 свердловских муниципалитетах

Нулевой прирост зафиксирован в двух из 16 муниципалитетах, в которых выявлено более, 1,5 тысяч заболевших с начала пандемии. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число ковид-пациентов увеличилось на 138, в Нижнем Тагиле - на 60, в Первоуральске, Ревде, Реже и Камышлове - на 30 и более.

Накануне Свердловская область обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Было выявлено 546 новых случаев COVID-19. Среди городов, в которых с начала пандемии выявлено более 1,5 тысячи переболевших или болеющих, по суточному лидируют следующие 6:

Екатеринбург (59 546, +138),

Нижний Тагил (10 531, +60),

Ревда (4 642, +36),

Первоуральск (6 911), +31

Реж (3 125, +34),

Камышлов и Камышловский район (2 621, +30).

В других муниципалитетах выявлено менее 30 новых случаев. Среди них:

Берёзовский (3 343, +28),

Каменск-Уральский и Каменский район (4 704, +23),

Красноуфимск и Красноуфимский район (3 141, +20),

Богданович (1 899, +8),

Сухой Лог (1 815, +7),

Нижнесергинский район (1 854, +6),

Верхняя Пышма (2 369, +4),

Качканар (1 583, +2).

Нулевой прирост зафиксирован в двух из 16 муниципалитетах, в которых выявлено более, 1,5 тысяч заболевших. Это Алапаевск и Алапаевский район (всего 1 685 случаев, +0 за последние сутки) и Серов (1 525).

Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 143,2 тысячи. Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии почти 132 тысячи свердловчан.

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