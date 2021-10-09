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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 октября 2021, 11:59

Евгений Куйвашев прокомментировал введение зон "covid-free" для привитых свердловчан

Девушка в маске в торговом центре

Свердловская область готовится к введению бесковидных зон. Фото: Галина Солвьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, зачем нужны зоны "covid-free" и кого таким образом хотят защитить. При этом он напомнил, что у детей QR-кодов не будет, так как они пока не прививаются.

После введения бесковидных зон детей в регионе по-прежнему будут свободно пускать на все площадки.

"Тем важнее нам, взрослым, всеми силами обеспечить нашу общую безопасность. Помнить про маски и антисептики. Следить за дистанцией", - подчеркнул глава региона в посте в своём Instagram.

Он ответил на вопрос о том, кого хотят защитить введением зон "covid-free" и зачем таким образом изолировать привитых.

"Создавая ковид-фрии площадки, мы стараемся защитить в большей степени не тех, кто поставил прививку, а тех, кто её не поставил. Никакая вакцина не гарантирует на 100%, что привитый не заболеет. Но если он вдруг и заразится, то перенесёт болезнь не в тяжёлой форме, не получит страшных осложнений. То есть если, допустим, в "covid-free" ресторане встретятся два вакцинированных человека, один из которых всё же инфицирован, последствия будут минимальными. Но гораздо хуже, если оон передаст вирус человеку без иммунитета к COVID-19. Именно поэтому нужно развести потоки людей", - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор сообщил, что поручил правительству заняться созданием зон, свободных от коронавируса. По данным Роспотребнадзора, это коснётся заведений общепита, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажёрных залов. Доступ будет организован по QR-кодам для людей с иммунитетам с COVID-19.

1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации граждан, оказывающих услуги населению. Обоими компонентами вакцины должны быть привиты свердловчане, не имеющие медотводов. В противном случае они будут отстранены от работы.

Областная газета Свердловской области

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