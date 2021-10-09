Россия обновила сразу два антирекорда по коронавирусу

До этого максимальное число заболевших COVID-19 за сутки - 27 550 - было озвучено 7 октября, максимально число летальных исходов - 936 - 8 октября. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 29 362 случая заражения коронавирусом. Это максимум с конца прошлого года. Зафиксировано 968 летальных исходов, это рекордное значение с начала пандемии.

Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 746 718. Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,8 миллиона россиян. Скончались 215,4 тысячи жителей страны.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 6 000 ковид-пациентов (6 001). Свердловская область с рекордным для региона 551 случаем коронавируса заняла восьмую строчку.

До этого максимальное число заболевших COVID-19 за сутки - 27 550 - было озвучено 7 октября, максимально число летальных исходов - 936 - 8 октября.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 196,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 584 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 421 175 человек.