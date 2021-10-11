Свердловский центр медицины катастроф получил премию за развитие санитарной авиации

Авиацию центра медицины катастроф привлекают для спасения людей в недоступных местах региона. Фото: Галина Соловьёва

Центр медицины катастроф катастроф Свердловской области получил награду III Всероссийской премии в области санитарной авиации "Золотой час". Он отмечен за вклад в развитие санитарной авиации.

Награждение прошло в Волгограде. Жюри единогласно решили присудить премию отделению в Свердловской области, так как наша региональная сеть вертолётных площадок показывает себя одной из самых эффективных в стране, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

По данным свердловского минздрава, в регионе функционирует 38 посадочных комплексов. Из них 25 построены прямо на территории клиники и максимально приближена к приёмному покою.

Также вертолёты приземляются рядом с трассовыми пунктами, а сами посадочные площадки расположены так, чтобы можно было оперативно перевозить пострадавших из одного региона в другой.

"Безусловное преимущество воздушных реанимобилей перед сухопутными – скорость: санитарная авиация помогает оперативно организовать экстренную медицинскую помощь для жителей труднодоступных населённых пунктов, соблюдая правило "золотого часа", значительно увеличивая шанс на спасение и снижая риск развития осложнений", − сказал главный врач Свердловского ТЦМК Виктор Попов.

Ежегодно авиамедицинские бригады Территориального центра медицины катастроф Свердловской области осуществляют более 650 вылетов.

Ранее "Облгазета" писала о том, что Виктор Поповудостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

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