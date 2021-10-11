Как мобильный врач Ирина Агафонова спасает жизни тагильчан

В состав реанимационной бригады входят врач Ирина Агафонова (в центре), медсестра Лидия Тарасова и медбрат Виктор Шалунов Фото: Галина Соколова

Работа в бригаде скорой помощи – высокое напряжение сил, а труд там в качестве анестезиолога-реаниматора – настоящий подвиг. Такой подвиг уже второе десятилетие совершает нижнетагильский врач высшей категории Ирина Агафонова. В её послужном списке — тысячи вызовов к тяжёлым больным и множество спасённых жизней.

По производственной необходимости

Санитаром бригады скорой помощи тагильчанка Ирина Агафонова устроилась ещё будучи студенткой Пермской медицинской академии. Бурлящий режим экстренной службы пришёлся ей по душе, поэтому после получения диплома в 2005 году Ирина Сергеевна вернулась в родной город и устроилась на станцию скорой помощи.

Через три года – снова учёба. Врач Агафонова прошла профессиональную переподготовку в Уральской государственной медицинской академии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по специальности «анестезиолог-реаниматолог».

– Получить ответственную специальность не было моим желанием, скорее – производственной необходимостью, – рассказывает Ирина Сергеевна. – Почти все наши бригады состояли из фельдшеров, врачей для выполнения реанимационных действий не хватало. Вот меня и направили на обучение.

Ирина Сергеевна мастерски применяет навыки по оказанию экстренной помощи. Наиболее часто ей приходится заниматься тромболитической терапией, восстанавливающей при инсульте кровоток в поражённом сосуде. При проблемах пациентов с сердцем медику не раз приходилось использовать дефибрилляторы. В последнее время всё чаще поступают вызовы от тагильчан с поражёнными органами дыхания, поэтому жизненно важно, что к ним выезжает доктор, готовый выполнить интубацию трахеи, то есть ввести трубку в гортань для обеспечения проходимости дыхательных путей.

По какому поводу в Нижнем Тагиле чаще всего вызывают реанимобиль? За последние три года бригада Агафоновой обслужила 3 000 вызовов. По 65 случаев приходится на инфаркты и дорожно-транспортные происшествия, 42 вызова было после наступления клинической смерти пациента. 207 раз выезжали к детям, у которых резко поднялась температура. Ирина Сергеевна хорошо помнит своих девятерых пациентов, которых удалось буквально вытащить с того света.

В то же время врач-реаниматолог негодует по поводу вызовов от мнительных людей.

– Пока мы съездим к пациенту, чтобы дать ему таблетку от слегка повысившегося давления или головной боли, где-то может умереть человек, которому наша помощь была действительно необходима, – говорит Ирина Сергеевна.

12 часов работы

Ирина Агафонова считает, что в выбранной ею специальности важны не только профессиональные умения, но и скорость реагирования, готовность брать на себя ответственность за принятые решения. Эти черты характера пригодились ей в неординарных случаях. Например, когда в дорожно-транспортном происшествии было несколько пострадавших. Доктор Агафонова определила очерёдность оказания помощи и сделала всё возможное, чтобы помочь каждому.

Реанимационные действия требуют огромных усилий – и физических, и психологических. Удивительно, как хрупкая женщина справляется с такими нагрузками, ведь её рабочая смена длится 12 часов с двумя перерывами по 30 минут на обед и отдых.

– Бывает, среди ночи по дороге на адрес невольно задремлешь. Но, когда видишь тяжёлого больного, дрёма моментально спадает, откуда-то берутся силы, энергия, и ты делаешь всё, что требуется, – объясняет врач феномен экстренной медицины.

Обрушившаяся прошлой весной на Россию пандемия новой коронавирусной инфекции сделала работу службы скорой помощи ещё интенсивнее. Один за другим идут вызовы от людей, страдающих острой дыхательной недостаточностью. И, как правило, поражение лёгких идёт рука об руку с СOVID-19.

В ситуации, когда число обращений в службу скорой помощи резко возросло, бригадам всё труднее становится обслуживать территорию, включающую не только Нижний Тагил, но и отдалённые селения, входящие в состав городского округа. Например, до села Серебрянка расстояние 69 километров, а до деревни Усть-Утка ещё больше – 88 километров. При этом норматив доезда по вызовам первой и второй срочности составляет 20 минут, по вызовам, когда больной уже находится под наблюдением медиков, – два часа. Поэтому Ирина Агафонова и её коллеги высоко ценят усилия областного министерства здравоохранения по сохранению сельской медицины, открытию новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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Ирина Агафонова 17 лет работает в скорой помощи. Нынче она награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Фото: Галина Соколова