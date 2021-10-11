В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 565 человек

Далеко не все соблюдают масочный режим. Фото: Алексей Кунилов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 565 заболевший COVID-19. Регион четвёртый раз подряд обновляет суточный максимум.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 144 886 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 456 человек. Общее число выздоровевших достигло 133 138, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 42 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 773 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+132), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкалово, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Богдановича, Верх-Нейвинска, Верхней Пышмы, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Режа, Североуральска, Сысерти, Талицы, Туринска, Туринского городского округа.

Днём ранее в регионе выявили 558 заболевших коронавирусом.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 15 октября можно здесь.