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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 октября 2021, 13:38

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 29 409 человек

Люди в масках

Масочный режим продолжает действовать в России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 29 409 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 804 774 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 5 002 человека. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 565 жителей.

Из больниц выписались уже 6 873 579 россиян, из которых 15 460 человек выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 957 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 217 372 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 29 362 новых пациента.

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Областная газета Свердловской области

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