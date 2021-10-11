В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 29 409 человек

Масочный режим продолжает действовать в России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 29 409 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 804 774 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 5 002 человека. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 565 жителей.

Из больниц выписались уже 6 873 579 россиян, из которых 15 460 человек выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 957 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 217 372 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 29 362 новых пациента.