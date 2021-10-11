В Екатеринбурге уже 202 класса на дистанте из-за COVID-19, но каникулы переносить не планируют

За последнюю неделю из-за коронавируса на дистант перевели более 60 классов. Фото: Павел Ворожцов

Школы в Екатеринбурге не планируют уходить на каникулы досрочно из-за коронавируса. Всё пройдёт согласно графику.

Муниципальным школам рекомендовано провести осенние каникулы с 1 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 года. Никаких изменений вводить пока не планируется. Об этом рассказали корреспонденту "Областной газеты" в департаменте образования Екатеринбурга.

Тем временем, на дистанционное обучение переведено уже 207 классов. Из них 202 - из-за коронавируса, 5 - из-за ОРВИ. В детских садах на дистант отправили 135 групп: из них в 69 причиной стал COVID-19, в 66 - ОРВИ. На прошлой неделе из-за коронавируса на домашнем обучении были 136 классов, 56 групп в детсадах были закрыты на карантин.

Напомним, график каникул в школах Екатеринбурга согласовали ещё в конце августа. Он не учитывал ситуацию с коронавирусом. В то же время, Свердловская область четвёртый день сподряд обновляет суточный максимум по числу заболевших COVID-19. На 11 октября в регионе заболело ещё 565 человек.